سرقة شقة شادي محمد: "خدوا وسام الجمهورية وميداليات ودروع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
حرر شادي محمد، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، محضرًا بسرقة محتويات شقته بمدينة نصر ومن بينها وسام الجمهورية وميداليات ودروع.
وقال "شادي"، في بلاغه أمام رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، إن شقته تعرضت للسرقة، واختفت ميداليات ودروع وأشياء أخرى من بينها وسام الجمهورية.
وانتقل فريق من ضباط المباحث لمناقشة مُقدم البلاغ ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة للعقار الكائن به شقة اللاعب.
وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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