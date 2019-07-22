لحين ورود التقارير.. تأجيل التحقيق مع "اتحاد الكرة" في الخروج من مونديال روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أجلت نيابة الأموال العامة، سماع أقوال أعضاء اتحاد الكرة في البلاغات المقدمة ضدهم فيما يتعلق بالخروج من مونديال روسيا حتى ورود تقارير الأجهزة الرقابية، بحسب مصدر قانوني.

واستمعت النيابة في وقت سابق لأقوال أحد مقدمي البلاغات المتعلقة بمونديال روسيا، وقدم ما يثبت تسبب الاتحاد وأعضاءه بالفساد والإهمال الذي أدى لخروج المنتخب من مونديال روسيا.

أما البلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة، بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا، فاستمعت نيابة الأموال العامة لمقدمي البلاغات، أمس الأحد، بعد أن أحالها النائب العام للأموال العامة، ولم تستدع النيابة حتى الآن مسؤولو الاتحاد لسماع أقوالهم في هذا الشأن، لحين ورود تقارير الأجهزة الرقابية أيضا، بحسب المصدر القانوني.

وودع المنتخب البطولة على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف في دور الـ 16.

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وتسبب خروج منتخب مصر في إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وذكرت البلاغات المتعلقة بخروج المنتخب من البطولة الإفريقية ومونديال روسيا، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين.

تجدر الإشارة إن ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن نيابة الأموال العامة سوف تحقق في تجاوزات ومخالفات كأس العالم في روسيا عقب أمم أفريقيا، موضحًا أن من حق الشعب المصري معرفة كل ما يجري.

وأضاف "سويلم"، أن الجهات الرقابية تحقق فيما حدث في مونديال روسيا، وهل تم توزيع التذاكر على أعضاء اتحاد الكرة؟، مشيرًا إلى أن النيابة ستستمع لأقوال أعضاء الاتحاد اليوم الإثنين، لكن تم تأجلها حتى ورود تقارير الجهات الرقابية.