"التموين": بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) لعام 2019 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

ويُلزم القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 الصادر اليوم الاثنين، الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مدريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرة محالهم التجارية.

كما يُلزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.