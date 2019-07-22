جهاز أكتوبر الجديدة يعلن سبب تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يعاني الحاجزون بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، من عدم استلام وحداتهم بعد العديد من الوعود الكثيرة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وتعليقا على شكاوى الحاجزين، قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إن سبب تأخير تسليم الوحدات عدم استكمال مشروعات المرافق للمشروع من كهرباء وتنسيق عام للمشروع.

وأضاف يوسف، لمصراوي، أن الجهاز قارب على الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بقطاع أ في منطقة الـ800 فدان، ويظل العامل ساريًا في باقي القطاعات (ب- د -ج)، لافتًا إلى أن شركات المقاولات تأخرت في الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة؟

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وأكد أنه جاري الضغط على الشركات لتوصيل الكهرباء للوحدات، بجانب استكمال رصف الطرق واللاند سكيب وعمليات التشجير، حتى يتم الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت

وكان وزير الإسكان أعلن في وقت سابق تسليم وحدات 6 أكتوبر الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019،

ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، من أكبر المشروعات السكنية في مصر، ويضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية.

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