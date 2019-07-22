فرج عامر: جيش مصر قادر على مواجهة التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أشاد المهندس محمد فرج، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالمهارات والقدرات القتالية رفيعة المستوى خلال العروض العسكرية التي قدمها خريجو الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضور حفل التخرج للكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية متوجها بالتهنئة لجميع الخريجين على انضمامهم للجيش المصري العظيم. وقال "عامر"، في بيان اليوم، إن جميع خريجي الكليات العسكرية أكدوا للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن مصر لديها شباب واعد قادر على حمايتها ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها، مؤكدا ثقته التامة في قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية الأمن القومي المصري والعربي والخليجي.

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