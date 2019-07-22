أنور عيسى مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أنور عيسى مسعود عيسى محمد – رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى عمله وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون، وجاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم "813" لسنة 2019.
ونص القرار على إنهاء تكليف المهندس ماهر عوض عبد السلام خليفة من العمل كمدير لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، وعودته إلى عمله الأصلي مديرًا عامًا للإدارة العامة للقوارض بديوان عام الوزارة.
وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد صبري عبد الله – رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بالعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون البحوث، وجاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم "787" لسنة 2019.
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