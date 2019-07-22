محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأضاف شاهين، لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة حول المعدل الطبيعي بين 36 و37 درجة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وعلى مدن الصعيد بين 40 و41 درجة.
وأوضح أن الظواهر الجوية التي ستحدث خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الأسبوع تتمثل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، لكنها لن تعوق الرؤية، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
وتابع: يوجد نشاط للرياح لكن أغلبها شمالية غربية، تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد والوجة البحري والقاهرة.
وأشار مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء يمكن أن ترتفع درجات الحرارة، درجة واحدة أو درجتين على الأقل، موضحًا أن نسب الرطوبة ستتراوح بين 70% وحتى 85%.
كانت هذه تفاصيل خبر شبورة ورطوبة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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