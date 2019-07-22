أخبار مصر | رئيس إدارة "الأثار الغارقة": اكتشاف بقايا ميناء وأوانٍ وعملات ذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إدارة "الأثار الغارقة": اكتشاف بقايا ميناء وأوانٍ وعملات ذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت البعثة الأثرية المصرية الأوروبية التابعة للمعهد الأوروبي للأثار البحرية، أعمال الموسم الأثري بموقع أطلال مدينتي كانوب وهيراكلون الغارقتين في خليج أبي قير بالاسكندرية، والذي استمر قرابة الشهرين.

وأوضح إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للأثار الغارقة، أن جميع أعمال البحث البحري لهذا الموسم تمت باستخدام جهاز المسح المقطعي للتربة SSPI، وهو أحدث جهاز مسح مقطعي، والذي ينقل صور عن الشواهد الأثرية الراقدة علي قاع البحر أو المدفونة أسفله.

وأشار إلى أن أعمال المسح الأثري في موقع أطلال مدينة كانوب أسفرت الكشف عن بقايا مجموعة من الأبنية تمنح مدينة كانوب امتداد آخر نحو الجنوب لمسافة 1 كم، عُثر به على بقايا ميناء ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي وعملات ذهبية ومعدنية، وحلي ذهبية من خواتم وأقراط بالإضافة إلى عملات برونزية من العصر البطلمي، وعملات ذهبية من للعصر البيزنطي، مما يرجح أن المدينة كانت مأهولة بالسكان في الفترة مابين القرن الرابع قبل الميلاد والعصر الإسلامي.