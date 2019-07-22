أخبار مصر | عضو "مكافحة الفيروسات الكبدية": مصر أول من نفذ برنامجا يتضمن فحص وعلاج الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "مكافحة الفيروسات الكبدية": مصر أول من نفذ برنامجا يتضمن فحص وعلاج الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، أستاذة طب الأطفال، وعضوة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تنفذ برنامجا علاجيا يتضمن فحص وعلاج الأطفال، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع للأطفال الأصغر سنًا.

وأضافت أن الأطفال المصابين بالفيروس يكون لديهم تمييز في المدارس ولذلك يتم إبلاغ أهلهم بالاصابة فقط دون أخبارهم.

وأوضحت أنه بنهاية العام الجاري سيتم الموافقة على أدوية جديدة لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي من سن ٣ إلى ١٢ عاما من قبل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية.

وأشارت إلى أن الإصابة بالفيروس تؤثر على نشاطهم وتحصيلهم الدراسي، ومنذ عامين نعالج الأطفال بادوية فيروس سي، مشيرة، نحن نحارب لإدراج الأطفال ضمن برامج الصحة العالمية وتم تقديم بحثين لعلاج الأطفال لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه سيتم مسح ٥ ملايين طالب بالمرحلة الإعدادية خلال العام المقبل ويتم صرف علاج الهارفوني للمصابين وله فعالية جيدة بتناول قرص واحد لمدة ١٢ أسبوعا ونسبة الشفاء تتخطى ٩٩٪.