أخبار مصر | مدير حملة فيروس "سي": اكتشفنا إصابة ٢٠ ألف طفل في الابتدائية والإعدادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير حملة فيروس "سي": اكتشفنا إصابة ٢٠ ألف طفل في الابتدائية والإعدادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الصحية، ومدير الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي"، اكتشاف إصابة ٢٠ ألف طفل بفيروس سي، في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعد فحص ٧ ملايين طفل في المرحلتين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات التحضيرية لبدء مسح طلاب المرحلة الاعدادية خلال العام الدراسي المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠، بحضور ممثلين عن مشيخة الأزهر وزارتي الصحة والتعليم.

وأضاف أنه لأول مرة يتم مسح هذه الفئة، وبالفعل تم حماية وإنقاذ ٢٠ ألف طالب من الفشل كبدي والتليف الكبد في فترة ٥ سنوات حيث أن الإصابة بالفيروسات الكبدية في سن مبكر يجعل ظهور المضاعفات والأعراض أسرع.

وأوضح أنه تم فحص ٤ ملايين طالب في المرحلة الإعدادية بنسبة ٧٠٪ و٣ ملايين في المرحلة الثانوية بنشبة ٨٤٪، وان مبادرة الرئيس علامة فارقة في العالم كله.

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وأكد أن هدف وزارة الصحة، هو أن تكون الأجيال القادمة خالية من فيروس "سي"، الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة في الفترة السابقة.

وأشار إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة للحصول على شهادة دولية للعلاج من فيروس سي، وبالفعل أشادت منظمة الصحة العالمية بنجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكد أن المبادرة في العام المقبل تستهدف الصف الاول الإعدادي لان مسح العام الدراسي الماضي لم يشمل طلبة المرحلة الابتدائية وبالتالي لم يخضعوا للفحص، كذلك الملتحقين بالجامعات لان بعضهم قادمين من الخارج.