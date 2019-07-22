أخبار مصر | مدير الدفاع الجوى: الهدف من الدراسة بالكلية هو تخريج ضابط مقاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الدفاع الجوى: الهدف من الدراسة بالكلية هو تخريج ضابط مقاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء حازم خورشيد مدير كلية الدفاع الجوى، إن الهدف من الدراسة بكلية الدفاع الجوى هو تخريج ضابط مقاتل يعلم كيف يستخدم المعدات بطريقة جيدة، وإصلاح اى أعطال بها، وهناك تطوير في المناهج العسكرية والهندسية والمعامل داخل الكلية بصفة مستمرة، وتم إدخال مواد تتناسب مع العلوم الحديثة المستخدمة فى الدراسة بما يواكب ما هو موجود في أحدث الكليات العسكرية في العالم، سواء كان ذلك في المجال الهندسي أو في مجال الدفاع الجوي.

وأكد مدير كلية الدفاع الجوى، خلال حفل تخرج دفعة جديدة، إن طبيعة الدراسة والإعداد فى كلية الدفاع الجوى مرت بمراحل تطوير كثيرة على مدار تاريخها، حيث كانت الدراسة فى البداية داخل جناح فى الكلية الحربية، وبعد حرب أكتوبر عام 74 تم إصدار قرار بإنشاء كلية دفاع جوى متخصصة فى تدريس مواد الدفاع الجوى، ثم تم توقيع برتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية؛ ليحصل الطالب بعد خمس سنوات على بكالوريوس الهندسة الكهربائية شعبة الاتصالات والالكترونيات، فى الثلاث سنوات الأولى دراسة مواد هندسية وعسكرية.

وتابع: وبعد ذلك تبدأ دراسة المواد التخصصية، وبعد السنة الرابعة يتخرج الضابط ويحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم يرجع الى الكلية مرة أخرى يكمل السنة الخامسة التكميلية ويحصل بكالوريوس هندسة، ولا يوجد سوى شعبة واحدة فقط داخل الكلية وهى الاتصالات والالكترونيات بما يخدم معدات الدفاع الجوى.

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وأضاف أن تكنولوجيا الدفاع الجوي عبارة تطبيقات للهندسة والعلوم النظرية، وكل معدة لها استخدام مختلف، سواء كان في التعليم أو التدريب، وطالب الدفاع الجوي، يتم تعليمه على أفضل مستوى، سواء كان في مجال الرادارات أو الصواريخ، والطالب يستوعب المدارس المختلفة الموجودة في الدفاع الجوي سواء الشرقية أو الغربية.

وأوضح أن طلاب الدفاع الجوي يتم تخصيص ساعات محددة لحضورهم ندوات تثقيفية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدينية عن طريق علماء من الأزهر لتعليمهم الدين الوسطى الصحيح، من أجل إعادة تكوين شخصيتهم داخل الكلية، وغرس قيم الولاء والانضباط بداخلهم ويكونوا جاهزين للتعامل مع وحدتهم الجديدة متحلين بالتقاليد العسكرية المصرية الأصيلة.

وأشار إلى حرص الدول الشقيقة على وجود دارسين لها داخل الكلية لما تحظى به كلية الدفاع الجوى من سمعة علمية طيبة بين الكليات العسكرية في العالم، وتم تخريج طلبة هذا العام من الدول الصديقة والشقيقة مثل السعودية وليبيا.