أخبار مصر | مدير المعهد الفني: القوات المسلحة ألت على نفسها التطوير والتحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المعهد الفني: القوات المسلحة ألت على نفسها التطوير والتحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أح علاء إبراهيم مخلوف مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة، أن خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة هم دعامة التأمين الفنى بالقوات المسلحة ويعتبر هذا جزء لا يتجزأ من منظومة الكفاءة القتالية بالقوات المسلحة وهم الأساس فى الحفاظ على المعدات والأسلحة بصلاحية فنية عالية مع العمل على زيادة العمر الافتراضى لها والعمل على تحديثها دائمًا.

وتابع خلال حفل تخرج دفعة جديدة، وتتمثل أعمال التأمين الفنى فى الاستخدام الصحيح للمعدات والصيانة الوقائية اللازمة والإصلاح والتدريب الفنى للعناصر الفنية والإمداد بقطع الغيار مع القيام بأعمال النجدة والإخلاء فى جميع المناطق.

ويشير إلى أن القوات المسلحة قد ألت على نفسها التطوير والتحديث فى جميع المجالات المختلفة وذلك لملاحقة المتغيرات العالمية فى الأسلحة والمعدات ونظرًا؛ لأن التعليم هو الأساس فقد قام المعهد الفنى للقوات المسلحة بإدخال أحدث النظم المستخدمة لتطوير التعليم بإنشاء العديد من المعامل الحديثة وتوفير المحاكيات للأسلحة والمعدات المتطورة وتطوير المجموعات التعليمية بأحدث الوسائل التعليمية حتى أصبح هذا الصرح العلمى فخرًا وكذا الاهتمام بجودة التعليم من خلال منظومة متكاملة هى «الطالب والمدرس والمنهج».

وأردف: وكذا تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى المجالات التكنولوجية المختلفة بما يلاءم المهام المكلف بها الضابط الفنى خريج هذا الصرح العظيم وتطبيق المناهج العلمية الحديثة لمسايرة أحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا متطورة ومواكبة التطور السريع والمتلاحق فى منظومة التسليح العالمية.