أخبار مصر | مدير الكلية الفنية العسكرية: نغرس أهمية العلم لدى الطالب المقاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكلية الفنية العسكرية: نغرس أهمية العلم لدى الطالب المقاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء بحري جمال أحمد النشار، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية تعمل على تخريج أجيال جديدة مسلحة بالقدرات البدنية والعلمية،وقادرة على تحمل المسئولية بالقوات المسلحة، مؤكدًاعلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل على توفير كافة السبل لتطوير العملية التعليمية بالكلية، والدعم اللازم لمواكبة التطورات العلمية الهائلة في العالم.

وأشار إلى أن المواد داخل الكلية يتم مراجعتها كل 5 سنوات، الأمر الذي يسمح بالتطوير والتحديث بما يتناسب مع المتغيرات العلمية الحديثة الهائلة.

ولفت إلى أن الطالب داخل الكلية الفنية العسكرية يدرس المواد نظريا وعلميا، مشيرا إلى أن طلاب الكلية يتدربون في المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها مصر.

وأوضح اللواء بحري جمال النشار أن العمل داخل الكليات العسكرية يتم بشكل متكامل ؛ وداخل منظومة قتالية واحدة ؛مشيرا إلى أن الكلية يوجد بها أقسام غير موجودة في كليات الهندسة الأخرى.

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وأوضح أن الكلية تعمل على غرس أهمية العلم لدى الطالب المقاتل، من اجل الوصول للهدف في أقل وقت وبأفضل أداء، مشيرا إلى أن يتم المشاركة في المسابقات الخارجية والداخلية من أجل زيادة المهارات والتطورات الحديثة لدى الطلاب، حيث تساعد تلك المسابقات على تطوير الطالب وتأهيله بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الكلية توجه الدعوة إلى أوائل الثانوية العامة من أجل زيارة الكلية والتعرف على أقسامها وطبيعة الدراسة بها من أجل الانضمام إلى الكلية، بعد اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية للقوات المسلحة.

وشدد على أن الكلية لا تبخل بأي شي من أجل تأهيل الضباط المقاتلين، مشيرا إلى أن الجميع يتسم بالانضباط والالتزام والإتقان وحسن الخلق.