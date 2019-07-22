أخبار مصر | مدير الكلية البحرية: الطالب المقاتل لدينا يشترك في وحدات التدريب الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكلية البحرية: الطالب المقاتل لدينا يشترك في وحدات التدريب الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء بحري أركان حرب إيهاب صلاح، مدير الكلية البحرية، أن الكلية تعمل على تخريج ضباط مقاتلين على كفاءة عالية للغاية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على زيادة القدرات التدريبية لطالب.

وأوضح أن الطلاب يحصلون على التدريب على الوحدات الحديثة المنضمة للقوات البحرية، مثل الميسترال الأمر الذي يعزز تدريب الطالب على أحدث وحدات التدريب العملي، ومحاكاة التدريب النظري في التدريب العملي في البحر على هذه الوحدات الحديثة.

وأضاف أن الكلية تحتفل هذا العام بتخريج الدفعة ٧٠ بحرية، مشيرا إلى أن جميع الأبطال الخريجين يتسمون بالقوة والشجاعة والقدرة على تحمل المسئولية، خاصة وأنه تم إعدادهم في المعسكرات الداخلية والخارجية،التي تساعد الطلاب على التعرف بأساليب جديدة ومتطورة، والتعرف على طريقة تأهيل الطالب الأجنبي، خاصة وأن الكلية البحرية تبحث عن كل ما هو جديد ومتطور.

وأشار إلى أن الطالب المقاتل داخل الكلية البحرية يشترك في وحدات التدريب الخارجي على متن الوسائل القتالية الحديثة، الأمر الذي يزيدهم خبرة واكتساب مهارات عملية مع طلاب الكليات الآخرى.

وشدد اللواء بحري أركان حرب إيهاب صلاح أن الكلية البحرية المصرية بنفس الكفاءة وتفوق الكليات الأجنبية في هذا المجال، خاصة مع التجهيزات الكبرى داخل الكلية في الوحدات المختلفة، والتي يتم التدريب فيها على أحدث التقنيات للطلاب.

