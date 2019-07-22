أخبار مصر | أوائل خريجي الكليات العسكرية: الشجاعة والإقدام والانضباط والالتزام أهم السمات التي تعلمناها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوائل خريجي الكليات العسكرية: الشجاعة والإقدام والانضباط والالتزام أهم السمات التي تعلمناها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالجهد والصبر تحرث القوات المسلحة الخير بكلياتها العسكرية تسقيه بالعرق والدم لتبذر بذور الأمل بالأجيال الناشئة أنهم طلبة الكليات العسكرية أقسموا بقلوب مفعمة بالنصر والمجد أن يشحذوا الهمم والعزائم وأن لا يكلوا ولا يملوا حتى تعانق راية الوطن عنان السماء، وفى حفل تخرجهم حان وقت إنضمامهم إلى قواتنا المسلحة لنراهم بكل شبر من الوطن بالقرى والنجوع وعلى الحدود، إنهم رجال اشتروا الشهادة على الحياة واختاروا الموت بعزة هكذا تعلموا بكلياتهم العسكرية، لهذا كان لنا هذا اللقاء مع مديرو الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أوائل الدفعات من المصريين والوافدين.

أوائل الخريجين

يقول الملازم طيار تحت الإختبار محمد ادريس خطاب من ليبيا والاول على دفعته انه فخور جدا بالتخرج من الكلية الجوية، مهديا فرحته لأهله في ليبيا، مشيرا الى انه تعلم الكثير خلال فترة الدراسة مثل الانضباط العسكرى، والمهارات القتالية، ومهارات الطيران.

ويشير الى انه يعتبر فترة دراسته داخل الكلية علامة مميزة لن ينساها طيلة حياته العسكرية، وستساعده فى القيام بمهامه فى خدمة بلده ليبيا، موضحا انه لا توجد اى تفرقة فى المعاملة بين الطلاب المصريين والوافدين كلنا نسيج واحد، مشيرا الى انه بعد التخرج سوف ينضم على الفور القوات الجوية الليبية لتأدية الواجب والدفاع عن سمائها.

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ويؤكد ملازم بحرى تحت الاختبار أحمد عبد الحكيم الاول على الدفعة انه خلال دراسته بالكلية البحرية اكتسب سمات كثيرة مثل الشجاعة والاقدام والانضباط والالتزام، وحب الوطن ويضيف ان مرحلة ما بعد التخرج مرحلة مهمة جدا بالنسبة لى ويجب ان ان اقوم بالتطوير من قدراتى حتى اكون على قدر المسئولية الكبيرة وهى شرف الانضمام الى تشكيلات لقوات المسلحة، لان الوطن ينتظر منا الكثير.

وأشار الى أن مهمته كفرد في القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة حماية مصر ضد أي عدائيات، وأن تلك هي المهمة الرئيسية والمقدسة، ناصحا الشباب بالتحلي بالصبر، موجها الشكر لأساتذته الذين درسوا له في الكلية.

ويؤكد ملازم فني تحت الإختبار حسام الدين سيد هارون، إنه تعلم في المعهد الفني للقوات المسلحة التضحية والفداء والإجتهاد والإبتكار، من أجل العمل على سلامة المعدات والأجهزة، وكذلك رفع كفائتها، لأن سلامة المعدات وكفائتها هى أحد الأعمدة الأساسية في نجاح أي معركة، وأشار الملازم حسام الدين إلى أنهم يتعلموا في المعهد كل تكنولوجيا صيانة المعدات والإبتكار، ومشاريع الخريحيين تؤكد اننا نصل لأعلى مراتب الإبتكار والإختراع كل عام، كما أن أهم امنياتي ان تكون اول خدمتي في سيناء.