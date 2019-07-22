أخبار مصر | محافظ الجيزة يضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة شبرامنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة شبرامنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحى بترعة شبرامنت بمركز ومدينة ابو النمرس، وذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم لتفقد حاله النظافة والإشغالات بعدد من القرى بالمراكز حيث ضبط المحافظ السيارة إثناء قيامها بإلقاء المخلفات.

وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على السيارة المخالفة تطبيقًا للقانون ولن يتم تسليم المخالف سيارته قبل سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، مشددًا على توقيع غرامة رادعة على المخالف لتكون رسالة لكل من يتعدى على أي مجرى مائي بإلقاء المخلفات به.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الرتش او مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي او على جانبى الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على تنظيم دوريات وأكمنة للمرور الدوري لضبط السيارات.

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وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لرفع كفاءة طبقه الرصف بطريق مصر اسيوط لما له من أهمية كبيرة لمستخدميه خاصة وانه يربط بين العديد من المراكز ويشهد كثافات مرورية عاليه على مدار اليوم وذلك للتسهيل على المواطنين.

الجولة التي قام بها المحافظ بمراكز ومدن الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قرر خلالها المحافظ استبعاد رؤساء وحدات منيل شيحة والطرفاية وايقاف رئيس وحده ابو رجوان بمراكز ابو النمرس والبدرشين واحالتهم للتحقيق وذلك لتدنى مستوى النظافة بنطاقهم مؤكدا على عدم التهاون تجاه اى تقصير فى أعمال النظافة.



ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء مراكز ومدن الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس والعياط حيث تفقد المحافظ حاله الاشغالات موجها بعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام ورفع أي إشغالات ألا بأول.

