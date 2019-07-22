أخبار مصر | محافظة القاهرة تبدأ في تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تبدأ في تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، عن البدء فى استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء من خلال كافة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك تفعيلاَ لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية بعد حصرها خلال العشر سنوات الماضية بنطاق كل حى، مهيباَ بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون.

وأكد المحافظ انه على الراغبين المتقدمين للتصالح وتقنين الأوضاع سداد رسم فحص الطلب سواء نقداَ او من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، ومقدم الطلب سيحصل من الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاَ بها رقمه وتاريخ قيده ويترتب على هذه الشهادة تباعاَ وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب.