مصر | أمام النيابة الآن.. ننشر تفاصيل القبض على لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمام النيابة الآن.. ننشر تفاصيل القبض على لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمام النيابة العامة، للاستماع لأقواله، بعدما

قال مصدر إن عمرو فهيم، نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، الآن،تم اقتياده إلى قسم الهرم، أمس، نتيجة لخلافات بينه وبين الجيران وإحداث مشاجرة.

وأضاف المصدر، أن "فهيم" ألقي القبض عليه، نتيجة لخلافات بينه وبين الجيران بسبب هياج وإحداث مشاغبة من قبل الأطفال بالشارع، وتطور الوضع لمشاجرة بينه وبين الجيران، وضرب أحد الأطفال، وبعدها ألقي القبض عليه.



وتلقى قسم الهرم، بلاغا ضد عمرو فهيم، يفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين جيرانه.