مصر | مفاجآت جديدة تغير مصير التحقيقات في قضية "فتاة العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة تغير مصير التحقيقات في قضية "فتاة العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد مهران، محامي أسرة المجني عليه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إن أحمد زهران، ابن عم مهند القتيل، الذي ظهر في الفيديو يركب في السيارة بجوار القتيل، أبلغه بأن المجني عليه "مهند" قال له: "البنت دي في عيال أخدوا منها تليفونها وأنا رايح معها أجيب لها التليفون وراجع".

وأضاف محامي الأسرة، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن تقرير الطب الشرعي أكد عذرية أميرة، مشيرًا إلى أنها لم تذهب إلى المباحث بإرادتها وإنما ذهبت مجبرة هي ووالدها الذي حضر لاستلامها من قبل "عم حجاج" الشخص الذي عثر عليها متوقفة على الطريق.

وتابع "مهران"، أنه سألها: "مالك ورايحة فين؟" واصطحبها حتى حضر والدها لاستلامها، ولدى حضور والد أميرة طلب منه، ضرورة إبلاغ الشرطة وإلا سيقوم هو بالإبلاغ عن الواقعة حيث كانت رواية أميرة عن الواقعة في بدايتها أن أربعة شباب اختطفوها، من يومين قبل إبلاغها وكانت محبوسة في غرفة في الجبل وتمكنت من الهرب بعد أن حصلت على سكين وطعنت أحد الخاطفين وفرت هاربة، وهذه الرواية تغيرت فيما بعد، وعدلت الفتاة أقوالها وقالت إن مهند كان خاطفها في الجبل وعايز يغتصبها.