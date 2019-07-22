مصر | مفاجآت جديدة تغير مصير التحقيقات في قضية "فتاة العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة تغير مصير التحقيقات في قضية "فتاة العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف محامي الأسرة، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن تقرير الطب الشرعي أكد عذرية أميرة، مشيرًا إلى أنها لم تذهب إلى المباحث بإرادتها وإنما ذهبت مجبرة هي ووالدها الذي حضر لاستلامها من قبل "عم حجاج" الشخص الذي عثر عليها متوقفة على الطريق.
وتابع "مهران"، أنه سألها: "مالك ورايحة فين؟" واصطحبها حتى حضر والدها لاستلامها، ولدى حضور والد أميرة طلب منه، ضرورة إبلاغ الشرطة وإلا سيقوم هو بالإبلاغ عن الواقعة حيث كانت رواية أميرة عن الواقعة في بدايتها أن أربعة شباب اختطفوها، من يومين قبل إبلاغها وكانت محبوسة في غرفة في الجبل وتمكنت من الهرب بعد أن حصلت على سكين وطعنت أحد الخاطفين وفرت هاربة، وهذه الرواية تغيرت فيما بعد، وعدلت الفتاة أقوالها وقالت إن مهند كان خاطفها في الجبل وعايز يغتصبها.
وواصل: "الكلام ده طبعا عكس ما ظهر في الفيديو الأخير والذي تظهر فيه أميرة وهي تركب سيارة القتيل بإرادتها وبشكل طبيعي ودون تردد".
واختتم محامي أسرة المجني عليه، بأنه ما زالت هناك مفاجآت، وقريبا سوف نعرف من هم الأربعة الذين تحدثت عنهم أميرة في روايتها الأولى وكانوا متواجدين على مسرح الجريمة خاصة وأن عدد الطعنات واتجاهاتها المختلفة يؤكد أن القاتل ليس شخص واحد.