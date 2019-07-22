مصر | ننشر أسماء المحكوم عليهم بخلية طلاب داعش بسوريا والعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المحكوم عليهم بخلية طلاب داعش بسوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على 15 طالبا متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وعاقبت 11 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت اثنين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعاقبت متهم واحد بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

والمتهمون الصادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد هم محمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة و محمد رأفت جمال الدين 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبدالعزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب عمر أحمد 21 سنة طالب وخالد محمد عبدالسلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب.

والمتهمان الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 عام وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل، أما المتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 3 سنوات هو عمر رأفت جمال الدين.

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واتهمتهم النيابة العامة بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

قام المتهم الأول بتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وكان الإرهاب من الأغراض التي تستخدمها الجماعة.

بينما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.

وتابع: "المتهمون من الـ3 وحتى الـ15 انضموا جماعة إرهابية وتلقوا تدريبات عسكرية، ودرب المتهم الثالث أفراد الخلية بدنيا لارتكاب جرائم على النحو المبين بالتحقيقات، التحقوا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد والذى، والمتهم الرابع حاز سلاح لاستخدامه فى الجرائم الإرهابية، المتهمون الرابع والخامس استخدموا موقع الفيسبوك، وطالب ممثل النيابة تطبيق مواد الاتهام.

كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامة بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا "الفيسبوك" في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.