مصر | بسبب 40 ألف جنية.. النيابة تحقق في واقعة سقوط سمسارة بعد توقعيها على إيصالات أمانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب 40 ألف جنية.. النيابة تحقق في واقعة سقوط سمسارة بعد توقعيها على إيصالات أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط سمسارة من الطابق الخامس بعقار بالدقي وشهرتها "موزة" في عقدها الخامس من عمرها، نتيجة لهروبها بعدما استدرجها محامي ويدعى "أيمن" وصديقه لمكتبه الخاص بالدقي، بسبب خلافات مالية بحوالي 40 ألف جنية، مما دفعها لتوقعيها على إيصالات أمانة.

وتسمتع النيابة العامة، بشمال الجيزة، لشهود الواقعة، فيما طلبت سرعة التحريات.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بالقرب من كوبرى الدقى، مما أسفر عن مصرعها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، أن الضحية تعمل سمسارة عقارات، تربطها علاقة عمل بمحامى، استدرجها إلى المكتب الخاص به بالعقار الذى سقطت منه المجني عليها، لحل خلافات مالية بينهما، ثم احتجزها بمساعدة صديق له، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مساء أمس

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.