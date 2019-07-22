مصر | دفن جثة مسن قتل على يد نجله بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة مسن قتل على يد نجله بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بدفن جثة جزار قتل على يد نجله بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب.

وجاء ذلط عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد قيام محمد جلال 37 سنة،عاطل وسبق له قضايا سرقة أخرهم سرقة بالأكراه 3 سنين والمقيم بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، بذبح والده جلال الفجال جزار 60 سنة، باستخدام سلاح أبيض " سكين"، ثم فر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

