مصر | حبس أب ونجله 4 أيام لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس أب ونجله 4 أيام لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بحبس أب ونجله 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.

وكانت النيابة استمعت لأقوال الضابط، الذي قام باجراء التحريات في ضبط أب ونجله، متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 9 كيلو جرامات من الحشيش بمنطقة في عين شمس.

وتعود البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط كل من "س. ع"، 55 عاما، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، ونجله "ش" حال وجودهما بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.