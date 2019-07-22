مصر | قاتل صديقه بدار السلام: اختلفنا على سعر بيع المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاتل صديقه بدار السلام: اختلفنا على سعر بيع المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية التحقيق فى واقعة اتهام تاجر مخدرات بقتل صديقه بسبب خلاف بينهما في منطقة دار السلام.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه اختلف مع صديقه حول ثمن بيع مواد مخدرة، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء مما أسفرت عن سقوط صديقه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أن ضيق حاله واحتياجه إلى الأموال دفعه إلى العمل غير المشروع بمجال الاتجار فى المواد المخدرة.

Advertisements

تلقى المقدم شادي الشاهي، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد شوب مشاجرة بين عاطلين ووقوع قتيل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين جثة لشاب ٢٨ سنة مصاب بطعنة نافذة، وأن وراء ارتكاب الحادث عاطل ويدعى "إسلام.م" وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلام المستخدم "مطواة".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.