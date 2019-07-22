مصر | لحين ورود التحريات الرقابية.. تأجيل التحقيق مع مسئولي اتحاد الكرة في إهدار المال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحين ورود التحريات الرقابية.. تأجيل التحقيق مع مسئولي اتحاد الكرة في إهدار المال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة المصري في البلاغات المقدمة ضدهم تتهمهم بالفساد والتقصير والإهمال وإهدار المال العام لحين ورود التحريات الرقابية.

وتباشر النيابة التحقيقات فى 15 بلاغًا ضد أعضاء الاتحاد حملت منها أرقام 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام ، 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، و فريق من النيابة ترأسهم محمد سعد فكري رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وطلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة.

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وبدأت الجهات الرقابية في إجراء تحرياتها فى ملف اتحاد الكرة الذى استقال مجلس إدارته بالكامل، وتم تشكيل لجنة من أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، لدراسة الملف على إثر تقديم 15 بلاغاً ضد أعضاء مجلس الجبلاية إلى النائب العام.

وكان النائب العام، قد أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها، وحددت النيابة جلسة 22 يوليو لبدء التحقيق فى البلاغات.

وذكر البلاغ المقرر سماع أقوال مقدمه، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.