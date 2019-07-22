مصر | أخته كانت بتغير مني.. زوجة ترفع دعوى طلاق وتطلب نفقة لها ولطفليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخته كانت بتغير مني.. زوجة ترفع دعوى طلاق وتطلب نفقة لها ولطفليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت زوجة، دعوى طلاق أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها زوجها بدفع نفقة لها ولطفليها، وبدل فرش وغطاء.

وقالت "س.ا" -رافعة الدعوى- في دعواها التي أقامتها، إنها تزوجت من "احمد. م" منذ7 أعوام، وأنجبت منه "أدم ومازن"، كنا نعيش حياة هادئة بعد قصة حب دامت 4 أعوام في الدراسة الجامعية وخطوبة دامت لعام وتزوجنا في زفاف كبير.

وأضافت الزوجة: بعد الزواج كان الكل يحسدنا على حياتنا وقصة الحب التي بيننا، وذادت حياتنا اجمل بودجود اول مولود لنا ادم لم تكن علاقة حماتي بي جيدة ولا تصف بالسيئه ايضا ولكن لم اشعر بحبها لحفيدها الاول كثيرا كانت تصرفاتها جافة معي.

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وتابعت: تطلقت اخت زوجي واخذ زوجها منها ابنتها كانت غريبة في تصرفاتة حتي اني كنت اشك انها ليست حزينة على فراق ابنتها كانت زيارتها متكررة لنا لم انزعج رغم انتقاداتها الكثيرة ليمن جهة تتهمنى بعدم الاهتمام بزوجي وتارة عدم اهتمامي بالمنزل استمرات هكذا ولكني كنت احاول انا ا افتعل المشاكل.

وواصلت الزوجة بععد فترة اصبح وضع زوجي يتغير، والتأخير لساعات من الليل عند والدتها واختة وافتعال مشاكل ليس له مبرر، ووصل الامرعند مرض ابننا وذهابى بها الى المستشفي فب وقت متاخر من الليل وعند اتصالي به برر انها سيقضي الليله عند والدته ذهبت بعدها لاهلى وهددتة برفع دعوة طلاق.

وأكدت الزوجة انها رفعت الدعوة بعد شاكل كبيرة وملخصها غيرت اختها مني ومن حياتي مع ابنائي وزوجي بعد طلاقها وانها رفعت دعوي الكبلق كتهديد له ليرجع للمنزل لاابنائنا ولكنى فوجئت بموافقته على استكمال إجراءات الدعوى.

