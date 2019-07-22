مصر | إحالة صاحب محل كشري للجنايات بتهمة قتل فرارجي بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة صاحب محل كشري للجنايات بتهمة قتل فرارجي بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام إحالة صاحب محل كشرى متهم بقتل فرارجى طعنا بالسكين بسبب خلافات الجيرة بينهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات نياية شمال القاهرة الكلية عن نشوب مشاجرة بين صاحب محل كشري وفرارجي بسبب الرائحة الكريهة التى تخرج من محل المجنى عليه، ادت لواقعة القتل وتطورت المشاجرة فقام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال.

واعترف المتهم ارتكاب الواقعة بعد شجار بينهما وسب المجني عليه له.

كان مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد تلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة، بين صاحب محل كشرى وفرارجي، بسب خلافات حول الرائحة الكريهة التى تخرج من محل المجنى عليه، وتعدي خلالها الأول على الثاني بـ3 طعنات متفرقة بالجسم، فارق على إثرها الحياة، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث تمكنت من القبض على المتهم.