مصر | حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة منشورات تضر الأمن العام بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة منشورات تضر الأمن العام بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة منشورات تضم الأمن العام، والانضمام للجماعة أسست على خلاف القانون بمنطقة التجمع.

والجدير بالذكر أن المتهم هو "علاء.ا ح"، عاطل، وجد بحوزته منشورات تابعة للجماعة المحظورة، وتهدد أمن الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة، بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الأول، تفيد بأن عاطل انضم لجماعة محظورة، بمنطة التجمع.

وبإجراء التحريات اللازمة ألقت قوات الأمن بقسم شرطة التجمع الأول، القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بالجماعة تهدد أمن الدولة، ولاب توب به متعلقات ورسائل تضر الأمن العام.