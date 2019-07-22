مصر | حبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بالتجمع 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بالتجمع 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة بحبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية، من مسكن أحد المواطنين بالتجمع الخامس.. 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من أحد المواطنين بدائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية بقيمة 82،900 جنيه، هاتف محمول من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة تعمل طرف المجنى عليه 35 سنة وحارس العقار محل الواقعة 36 سنة مقيم بذات العنوان "زوج الأولى".

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، وأضافت الأولى بأنها نظرًا لطبيعة علمها طرف المجنى عليه تمكنت من مغافلته والاستيلاء على المسروقات وتسليمها للمتهم الثانى بقصد التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأولى أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بالغرفة سكنهما بالمسكن محل الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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