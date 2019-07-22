شكرا لقرائتكم خبر عن عمال «غزل المنيا» يفضون اعتصامهم احتفالًا بذكري «23 يوليو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بمناسبة الاحتفال بمرور 67 عامًا على ثورة 23 يوليو، أعلن 520 عاملا من عمال مصنع غزل المنيا، الإثنين، فض اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل المصنع، الذي استمر 6 أيام، للمطالبة بـ«زيادة بدل غلاء معيشة من 10- 200 جنيهًا، بالإضافة إلى 11 مطلب أخر»، وانتظموا في الورديات عقب الاتفاق على دراسة مطالبهم والاستجابة لها.
وقال محمد خلف، مدير مصنع غزل المنيا، إن «العمال فضوا إضراب وانتظموا في العمل بالورديات»، نافيًا ما تردد عن قيامة بإبلاغ الشرطة عن عمال محرضين على الاعتصام والإضراب.
وأكد «خلف» أنه اللجنة النقابية ومجلس الإدارة يدرسان المطالب والاستجابة لها، مشيدًا بدور العمال في العمل والإنتاج، حيث يعمل المصنع بطاقة 5،300 طن تصل إلى 6 أطنان يومي.
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