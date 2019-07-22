شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك «تحية النسر-استجابة النسر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «تحية النسر- إستجابة النسر 2019» بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والبحرية الأمريكية والبحرية الإماراتية من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل، كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز F16.

بدأت المرحلة الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، كذلك مناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقاً، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملى بالبحر، كما بدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الإستعداد لتنفيذ التدريب المشترك إستجابة النسر وذلك بإجراء بيان عملى لإقتحام سفينة مشتبه بها.

تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.