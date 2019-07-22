شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 40 جامعة.. وفد «صيدلة المنصورة» يشارك في المدرسة الصيفية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، عن مشاركة وفد من طلاب كلية الصيدلة بالمدرسة الصيفية بجامعة ترنوبل بأوكرانيا، وذلك في إطار الإتفاقية المبرمة بين الجامعتين، وبناء عن دعوة من الجانب الأوكراني، والتي تعقدها جامعة ترنوبل سنوياً والتى يحضرها طلاب من 40 جامعة من حول العالم.

واستقبل وفد طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة «الدكتور ميخايلو كوردا، رئيس جامعة ترنوبل» في حضور «الدكتورة ليليا لوجويدا، منسقة الإتفاقية»، عن الجانب الأوكراني، وكذلك «الدكتورة ناتاليا لو شنكوك، مديرة مكتب التعاون الدولي».

وأكد الدكتور حسين الصباغ، منسق الإتفاقية أن مشاركة الطلاب بالمدرسة الصيفية بجامعة ترنوبل الطبية بأوكرانيا، تأتى في إطار حرص كلية الصيدلة جامعة المنصورة، على تفعيل التعاون مع الجامعات المختلفة خارج مصر، والإرتقاء بالمستوى العلمي وتنمية المهارات التعليمية للطلاب.