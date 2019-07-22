شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تتسلم أول أطلس لأراضي أملاك الدولة لمركز أبوتيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن تسلم محافظة أسيوط، أول أطلس لأراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج، وذلك ضمن منظومة ميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وتفعيلاً لدور وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتأسيس منظومة نظم المعلومات الجغرافية «GIS» لأراضي أملاك الدولة وربطها بجميع مرافق المحاقظة.

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يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في نظام الميكنة الحديثة للخرائط والوثائق الحكومية، لمنع التلاعب فيها، والحفاظ عليها واسترداد حقوق الدولة من خلال مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية. جاء ذلك خلال اجتماع وحدة المتغيرات المكانية، بحضوركلاً من المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور إبراهيم السعيد، مسؤول وحدة رصد أراضي أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والعاملين بالوحدة، وجهاز حماية أملاك الدولة بالمراكز.

وأكد الدكتور إبراهيم السعيد، والمهندسة فاطمة عبدالحليم، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري، وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى التوسع في ميكنة جميع أراضي القرى والمراكز للمحافظة، خلال الأشهر القادمة.

واستعرض الدكتور إبراهيم السعيد، أول أطلس تم الإنتهاء منه لأراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج، وشرح لكيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في ميكنة بيانات أملاك الدولة، وربطها بالخرائط، وقدرتها على ربط البيانات المكانية المتمثلة في الحيز الجغرافي بالبيانات الوصفية له، وبذلك تسهم في إمكانية حساب مسطح الأملاك بالعديد من وحدات القياس بطريقة آلية تتميز بالدقة.