شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تعلن مشاركتها في «بيزنكس 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مشاركة الهيئة بالمعرض الدولي الثاني للاستثمار والامتيازات والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، والمزمع انعقاده نوفمبر المقبل في دورته الثانية، بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى العام الماضي.

وقال «عادل» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المعرض يعد من المعارض المميزة لعدة أسباب، أهمها مساهمة المعرض في إطلاع عدد من المستثمرين العرب والأجانب على التطورات الاقتصادية المصرية، ونتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الأعوام الماضية وبالأخص يركز بيزنكس ٢٠١٩ في هذه الدورة على دول أفريقيا لفتح قنوات الاستثمار جديدة وتنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية المستهدفة في هذه الدورة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار ساهمت خلال الدورة السابقة للمعرض في تسهيل حصول عدد من المستثمرين على مصادر تمويل شركاتهم، مشيرًا إلى أن أحد أهم أسباب نجاح الدورة السابقة للمعرض العام الماضي، هو وجود عدد من الوفود العربية وتواجد عدد كبير من الشباب الذين عرضوا العديد من الأفكار الابتكارية بمجالات مختلفة.

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وتابع رئيس هيئة الاستثمار أن من أسباب نجاح المعرض أيضًا الفعاليات الكثيرة التي تضمنها، والمسابقة التي أقيمت خلال الدورة السابقة، والتي كانت واحدة من عوامل النجاح، حيث ساهمت بشكل واضح في تحسين صورة المستثمرين بمصر .

وأشار «عادل» إلى أن مصر تهتم بالاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري، وإدخال أي عوامل بهذا المجال في المعرض سوف تسهم في نجاحه بشكل كبير، سواء من خلال عملية التسوق الالكتروني(إي بي) أو غيرها.

يذكر أن المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، تنطلق فعالياته نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعربية وأفريقية في القطاعات المختلفة.

ويستضيف «بيزنكس» جميع الكيانات التجارية والحكومية والمالية والإدارية والعقارية للعمل كمحور جاذب للفرص الإستثمارية في مصر، وينفرد المعرض الأول من نوعه في مصر من حيث توفير فرص الاستثمار والامتياز التجاري فهو بمثابة نقطة التقاء وانتقال الأعمال من مصر وإفريقيا إلى الأسواق العالمية والدولية.