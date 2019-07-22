شكرا لقرائتكم خبر عن تركت بيتها وأقامت أسفل كوبري.. «التضامن» تُعيد سيدة لأسرتها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق المحلي بالدقهلية نجح في إعادة لم شمل أسرة مكونة من أم وأب و5 أبناء، بعد تغيب الأم عن أسرتها لعدة شهور وطفلتها الصغيرة، حيث أقامت الأم التى تعاني من اضطراب نفسي بالشارع، وكانت تعيش على مساعدة وعطف المواطنين، وأمضت الوقت متنقلة بين المحافظات.
وأضاف «يوسف» أن الفريق تحرك في استجابة سريعة لبلاغ بوجود سيدة تبلغ من العمر ٣٠ عامًا، ومعها طفلة صغيرة تعيش أسفل كوبري ميت غمر زفتى أمام الاستاد في الحر الشديد.
وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بالدقهلية للأم، ومن خلال البحث تبين أن السيدة من القاهرة ومتزوجة ولديها أربعة أبناء غير الابنة الصغرى الموجودة معها، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم والتواصل لمساعدة الأم بناءً على المعلومات التى ذكرتها لأعضاء الفريق وتم التوصل للزوج وأهل السيدة الذين أقروا بأنهم كانوا في حالة بحث دائم عن الأم منذ اختفائها وتم تسليمهم للأسرة مع التعهد بالرعاية.
ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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