شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل غرفة العمليات المركزية بــ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‏» لمتابعة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة موسم الحج هذا العام 1440 هـ- 2019م، فقد تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أن تستمر الغرفة في أعمال المتابعة حتى عودة آخر فوج للحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

وأكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تلك المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على ضمان سير موسم الحج بسهولة ويسر، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏الحجاج المصريين, والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأضاف «عبدالتواب»، أن غرفة العمليات المركزية، تقوم بمتابعة موقف رحلات سفر وعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والموقف الصحي لهم، مع رفع تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الغرفة تتشكل في حضور ممثلي وزارات (الداخلية– السياحة– التضامن الاجتماعي– النقل– الطيران المدني– الصحة والسكان)، وتقوم بالتنسيق والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة.

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وتابع «عبدالتواب»، أن الهدف من عملية التواصل مع البعثة الرسمية للحج هو التأكد من تقديم كافة أنواع الرعاية للحجاج المصريين المتواجدين بالأراضي المقدسة، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لتيسير إجراءات ورحلات سفر وعودة الحجاج من خلال المنافذ المختلفة (المطارات– الموانئ– المنافذ البرية).

من جهته، أشار اللواء على هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن إجمالي عدد تأشيرات الحجاج المصريين هذا العام بلغت (70835) حاجًا، موزعة على النحو التالي: حجاج السياحة 36000 حاجاً، حجاج الجمعيات 12335 حاجاً، حجاج القرعة 22500 حاجاً.

وأضاف «هريدي» أن عدد الحجاج المصريين المغادرين لأداء مناسك الحج إلى الأراضي المقدسة بلغ حتى أمس الأحد الموافق 21 يوليو 2019 عدد 3518 حاجًا من حجاج القرعة، بنسبة 5% من إجمالي عدد الحجاج.

وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بالموقف الصحي للحجاج المصريين, فقد أكد «هريدي» أن الحالة الصحية لهم مستقرة ولا توجد حتى الآن أية مشكلات صحية بينهم.

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المركزية ‏بالمركز متصلة بغرف العمليات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية عبر شبكة «الفيديو كونفرانس»، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، ومجهزة بكافة أجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة موسم الحج لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما قد يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال التواصل المباشر وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.