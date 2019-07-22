في 24 ساعة.. 5101 مخالفة مرورية و22 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 5101 مخالفة مرورية متنوعة و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك جاء تنفيذاً لأستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.
ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السياراتي، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5101 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2278 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
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