شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات الشباب تحول الحلم لـ«الحقيقة»: «إبدع..انطلق».. تجربة محلية تنقل مصر لـ«العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبحت مؤتمرات الشباب التي تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقدها بصورة دورية محل اهتمام وانتظار جموع الشعب المصري، لأنها تشهد تواصلا مباشرًا بين أجهزة الدولة ومؤسساتها وقادة المستقبل الذين يطرحون رؤاهم وأفكارهم على الدولة ويجدون صدى واستجابة لها، وذلك بفضل توجيهات وتكليفات الرئيس السيسي بدخول توصيات ونتائج وقرارات مؤتمرات الشباب .

والأدلة على ذلك عديدة وكثيرة، منها مثلا العفو عن عدد كبير من الشباب المحبوسين، حيث كان ذلك نتاج لجنة العفو الرئاسي الصادرة في إحدى توصيات مؤتمرات الشباب، وكذلك تدشين منتدى شباب العالم والذي عقد منه نسختين حتى الآن، والذي نجح في أن يحول التجربة المصرية من المحلية للعالمية ويجد استجابة واسعة من شباب العالم الذين يحرصون على التسجيل والمشاركة فيه، كما كان من بين توصيات مؤتمرات الشباب انشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل والتي أحدثت نقلة كبيرة في إعداد الشباب لتقلد المناصب.

وجاب قطار «ابدع.. انطلق» محافظات الجمهورية من شمالها لجنوبها وشرقها وغربها ووجد تفاعلا كبيرًا، وشارك فيهم آلاف الشباب، حيث كان لكل مؤتمر تأثيره ونتائجه المباشرة، حيث أقيم المؤتمر 6 مرات من قبل، نتعرف عليها في السطور التالية:-

المؤتمر السنوي بشرم الشيخ

البداية كانت مع المؤتمر السنوي الأول الذي أقيم في شرم الشيخ، أكتوبر 2016، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر كان يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي، وحوار بناء.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.

وشهد المؤتمر ماراثون السلام بمشاركة الرئيس السيسي وإطلاق جائزة الإبداع للشباب، كما كانت من نتائجه تنظيم مؤتمرات دورية للشباب.

مؤتمر القاهرة

كانت القاهرة المحطة الأولى لانطلاق المؤتمر الدوري للشباب عقب انتهاء فعاليات، فاستضافت القاهرة فعاليات المؤتمر الدوري للشباب الأول في ديسمبر الماضي، وجاء المؤتمر لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في شرم الشيخ آخر شهر أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر مشاركة ما يقرب ألف شاب وفتاة، كما شهد لأول مرة مناقشة مقترحات الشباب الذين تواصلوا من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه تزامنًا مع المؤتمر الوطني الأول للشباب، حيث تفاعل المئات من الشباب مع الموقع الإلكتروني وتقدموا بمقترحات جريئة فيما يتعلق بمختلف القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية – آنذاك – أن أغلب المقترحات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، جاءت من شباب مصريين عاديين من جميع أنحاء الجمهورية، لا ينتمون إلى أي أحزاب سياسية أو ائتلافات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المؤتمر الدوري الشهري سيضم 60% من الشباب الجدد، و30% من الشباب الذين حضروا مؤتمر شرم الشيخ، منهم عدد من شباب الجامعات، ومجموعة من الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، فضلا على عدد من المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة، وشباب عاديين من مختلف مراكز الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وشباب الأحزاب السياسية، وذلك حتى يتم التفاعل بشكل أفضل لإثراء المناقشات والخروج بالنتائج المرجوة من الحوار مع مجموعات متنوعة ومختلفة من الشباب.

وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ونخبة من رؤساء الأحزاب السياسية ورجال الدين والمثقفين والكتاب وأعضاء البرلمان والصحفيين والإعلاميين.

مؤتمر أسوان

أما المحطة الثانية فكانت في محافظة أسوان التي استضافت فعاليات المؤتمر الدوري الثاني في شهر يناير 2017، وكان مخصصًا لصعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس بدعم الصعيد على كل المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديًا وسياحيًا وصناعيًا.

وشهد هذا المؤتمر مشاركة 1300 شاب من شباب محافظات الصعيد فقط،، كما شهد المؤتمر 8 جلسات عامة، بحضور عدد كبير من الوزراء، ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب الصعيد بمجلس النواب ورؤساء جامعات ومحافظي الصعيد، وناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة سيتم إطلاقها في الصعيد، كما تم مناقشة «انتخابات المحليات» ودور المحليات في الصعيد، والتمكين السياسي.

مؤتمر الإسماعيلية

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وصل قطار المؤتمر الوطني الدوري للشباب في محطته الثالثة لمحافظة الإسماعيلية، حيث شهد المؤتمر الذي أقيم في إبريل 2017 مشاركة 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث شارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وشباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالي و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

وناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصرى، ومنها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا، وآفاق التنمية المستدامة في قطاعىّ البترول والكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية والذى قام بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التي تواجه الدولة المصرية والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات، ومناقشتها مع المسؤولين.

وعلى هامش المؤتمر، تفقد الرئيس عددًا من المواقع والمؤسسات المختلفة بمحافظة الإسماعيلية.

كما شهد هذا المؤتمر اطلاق مبادرة «اسأل الرئيس»، وهى تطبيق رقمي تم إطلاقه على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل المباشر مع جميع أطياف المجتمع المصري، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية، ويمكن من خلالها لأى مواطن أن يطرح سؤالاً على الرئيس، وبالفعل أجاب الرئيس من خلالها على الأسئلة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

مؤتمر الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية يومى 24 و25 يوليو 2017 فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وحضر المؤتمر ما يقرب من 1300 شاب تم ترشيحهم من محافظات إقليم غرب الدلتا، وهى الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وجامعات محافظات إقليم غرب الدلتا فضلا عن شباب تقدموا بطلب حضور المؤتمر على الموقع الإلكترونى وشباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي ممن ينتمون لمحافظات إقليم غرب الدلتا وممثلى شباب جمعيات رجال الأعمال وأمناء الشباب في الأحزاب السياسية ومجموعة من الشباب العاملين في الجمعيات الأهلية والعمل التطوعى حيث تخضع معايير اختيار الشباب الحضور لمبدأ أن يكون 60% على الأقل من الحاضرين يشاركون في المؤتمر لأول مرة.

كما شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

مؤتمر القاهرة

وكانت محافظة القاهرة على موعد مع المؤتمر الوطني في نسخته الخامسة، حيث أقيمت فعاليات المؤتمر من فندق الماسة بمحافظة القاهرة في شهر مايو من العام الماضي.

قد شهد المؤتمر في جلسته الأولى، مناقشة فعالية حول دور الشباب وتفعيل المشاركة السياسية، بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسى لمصر»، كما تشمل حلقة نقاشية عن تفعيل وأهمية المشاركة الشبابية، كونهم المحرك الرئيسى للحياة السياسية الحالية، والفئة التي يركز عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «رؤية الدولة المصرية للأربع سنوات المقبلة»، والتي استعرضها مجموعة من شباب الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، وفيها يعرض الشباب أهم مستخلصات الرؤى للدولة المصرية في السنوات الأربع المقبلة.

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «اسأل الرئيس»، التي أجاب خلالها الرئيس السيسي عن أبرز الأسئلة التي تلقاها من المواطنين خلال الأيام الماضية عبر الصفحة الرسمية المخصصة للمبادرة.

جامعة القاهرة

وفي يوليو من العام الماضي وعلي مدى يومي 28 و29 يوليو شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب تحت شعار «ابدع.. انطلق»، والذى تضمن 7 جلسات تحت قبة جامعة القاهرة، وذلك بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات.

حضر المؤتمر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقد اكد الرئيس في كلمته على أن الحوار والتواصل هما الطريق لبناء مجتمع قوي.

وانتهى المؤتمر بتكريم الرئيس السيسي للشباب المبتكرين والمتفوقين من شباب الجامعات، وإعلان عام 2019 عامًا للتعليم.