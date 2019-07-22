شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 85 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الخميس المقبل.

كما أعلن رئيس قطاع التعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات وصل إلى ١٣٢ ألف. وأشار عطا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.