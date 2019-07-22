شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة 6 أكتوبر: الحد الأدني للوافدين ٧٠٪ للطب و65% للأسنان والصيدلة والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة ٦ اكتوبر الحد الأدنى للطلاب الوافدين غير المصريين بنحو ٧٠٪ لكلية الطب البشري، والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بحد ٦٥٪.

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أما قسم الأجهزة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية فحدها الأدنى ٦٠٪ والهندسة ٦٥٪ ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والفنون التطبيقية ٦٠٪، والإعلام وفنون الاتصال ٥٥٪، الاقتصاد والإدارة (عربي – إنجليزي) ٥٥٪، اللغات والترجمة ٥٥٪، والتربية ٥٥٪ والسياحة والفنادق ٥٥٪ وقسم التمريض ٥٥٪.

وقالت الجامعة، في بيان الإثنين، إن الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين والمتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2019 / 2020، بالدولار الأمريكي، مُوضحة أن مصروفات كلية الطب 17 ألف و75 دولارًا، ونظام الدراسة فيها 5 سنوات وسنتان امتياز، والصيدلة 12 ألف و674 دولارًا، وطب الأسنان 12 ألف و791 دولارًا، وكلية العلاج الطبيعي 7 آلاف و181 دولارًا، والعلوم الطبية التطبيقية الأجهزة الحيوية الطبية 6 آلاف و161 دولارًا، والتمريض 4 آلاف و121 دولارًا.

أما الرسوم الدراسية للكليات الهندسية والتكنولوجية، فهي 9 آلاف و221 دولارًا للهندسة، وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 5 آلاف و661 دولارًا، كلية الفنون التطبيقية 5 آلاف و141دولار، وفيما يتعلق بكلية الاقتصاد والإدارة شعبة اللغة الإنجليزية 7 آلاف و181 دولارًا واللغة العربية 5 آلاف و651 دولارًا، وكلية اللغات والترجمة 5 آلاف و141 دولارًا، كلية الإعلام 7 آلاف و313 دولارًا، وكليتي التربية والسياحة والفنادق 4 آلاف و121 دولارًا.