شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على مشروعات في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والاستثمار بـ110 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعاً مع السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى لعام 2020.

وبحث الاجتماع المشروعات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبى بنحو 110 ملايين يورو في إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة في ضمان إمدادات الكهرباء لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويلا بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة، وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الأوروبى من أجل إحداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبى هو برنامج مصرى والمشروعات التي تم وضعها هي مشروعات مصرية ونضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت الوزيرة عن أنه سيتم عقد مؤتمر دولى في قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات في المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإدارى والمالى في مصر.

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من جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الأوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفى المحافظات، وأنه من بين هذه المشروعات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها، وأعرب «شعراوي» عن تطلعه لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة في مجال المخلفات الصلبة وإعداد العقود في إطار المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات المياه والإسكان الطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في دواوين عموم المحافظات والمراكز والقري والوحدات المحلية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم، موضحة أنه خلال الاجتماع تم بحث المشروعات التي تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ والتي ستتيح فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات وزيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة في المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء في هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدي للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الأوروبي بتكلفة ٢٠ مليون يورو ويبدأ في ٢٠٢٠.

وقال الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية ليس مجرد مشروعاً عملاقة وطنياً بل إنه مشروعاً يقوم على خدمة الدول الجوار، خاصة الأوروبية من خلال قناة السويس، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية، مشير إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.

وقال «مميش» إن هناك مقترحا تتم دراسته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.

وقال السفير إيفان سوروكوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبى لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاح فعال للإطار العام، مشيراً إلى أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف: «نحن جيران وأصدقاء ونعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات المصريين والأوروبين»، معرباً عن سعادته بأن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك إنمائى لمصر، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبى يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، مشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبى على دعم القطاع الخاص في مصر.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى ينسق في كل عام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المشروعات المستقبلية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبى شريك لمصر يمكن الاعتماد عليه.