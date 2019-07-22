شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: البعثة الرسمية غير مسؤولة عن توفير سكن للحجاج الحاصلين على تأشيرات خارج البعثه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ورئيس بعثة الحج المصرية: «إن البعثة غير مسئوله عن توفير إقامة للحجاج المصريين الذين حصلوا على تأشيرات مجامله خاصة بمعرفتهم سواء من السفارة السعودية بشكل مباشر، أو أي جهة أخرى وطالبهم بإبلاغ وزارة السياحة، والعمل على تدبير الإقامة الخاصة بهم سواء في مكة أو المدينة المنورة أو في أماكن الشعائر».

وأضاف الوزير، إن عدد 132 حاج تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية المصرية، وتم تحويل عدد 2 حاج إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتماثل أحدهم للعلاج، ولازال الآخر تحت الملاحظة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لكافة الحجاج المصريين، والحالة العامة مطمئنة.

وناشد «عبدالعاطي»، كافة الحجاج بضرورة الإلتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة، وضرورة التواصل مع أفراد البعثة، للعمل على تلافى أية مشاكل، والعمل على حلها في حينه، وذلك لخروج الموسم بالشكل الأمثل متمنياً لهم حجاً مبروراً.