شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على منحة بـ10 ملايين جنيه لتوريد معدات تعليمية للكلية المصرية الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر والصين، الإثنين، منحة مشروع توريد المعدات التعليمية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، بقيمة 10 ملايين دولاروقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتى ذلك في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين لتعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والتي يتم تخصيصها لمشروعات قومية تخدم اهداف التنمية في العديد من المجالات من أهمها مجال التعليم المهني.

وأكدت الدكتورة سحر نصر على التعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاستثمار في رأس المال البشري، مُوضحة أن الاتفاقية في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسس، بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي على مستوى كافة المراحل التعليمية، وذلك بهدف إعداد الشباب المصري وتزويده بكافة المتطلبات الحديثة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

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وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقة بين مصر والصين هي علاقة استراتيجية والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات بين البلدين، مؤكدة أن الكلية التكنولوجية المصرية - الصينية تعد نموذجًا للشراكة بين البلدين في مجال التعليم المهني، حيث اشترك في تأسيسها كلية تكنولوجيا المعلومات ببكين ومؤسسة مصر الخير وجامعة قناة السويس، لتنمية وصقل مواهب الطلاب من خلال تطبيق التكنولوجيا الصينية في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الكلية بدأت في جامعة قناة السويس العام الماضى، وهذا المشروع يدعم خريجي المدارس الفنية، لافتا أن الاتفاقية ستتضمن توريد الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل، وقدم شكره للوزيرة، على دورها فى تخصيص هذه المنحة لوزارة التعليم العالي.

وأكد السفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى القاهرة، أن هذه أول اتفاقية يوقع عليها منذ تسلمه عمله في مصر، موضحًا أن الكلية تعتبر أول مشروع مشترك بين مصر والصين في مجال التعليم الفني.

واعتبر أن التعاون في مجال التعليم الفني يساهم في إعداد المزيد من الشباب الأكفاء في مصر، وأن الكثير من الشركات الصينية تستثمر في مصر وتهتم بزيادة الاستثمار فى مجال التعليم الفني.

ويشار إلى أن إجمالي مشروعات التعاون التنموي بين مصر والصين وصلت إلى 1.6 مليار دولار في قطاعات النقل والاسكان والتعليم والتعليم العالي، فيما تبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر نحو 7 مليار دولار.