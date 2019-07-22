شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «الوزير» مع وفد البنك الأفريقي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، مع وفد البنك الافريقي للتنمية وذلك لبحث التعاون في مشروعات الطرق والنقل والنهري، بحضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الهيئة العامة للنقل النهري وقيادات وزارة النقل وممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا في هذا المجال، لافتاً إلى أن احد الطرق التي يمكن أن تكون مجالًا للتعاون الاستثماري مع البنك هو طريق القاهرة /كيب تاون من خلال التعاون في تنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية ( القاهرة/ارقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورًا بمفارق توشكا وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان .

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وأضاف «الوزير» أن المشروع الثاني، الذي يمكن أن يكون مجالا للتعاون الاستثماري المشترك هو مشروع بناء الحوض العائم ببحيرة ناصر، والذي سيساهم في عمليات اصلاح السفن مما يعود ايجابيا على حركة نقل البضائع بين مصر والسودان وتنمية السياحة خلف السد وبين مصر والسودان، مشيرًا إلى أنه يعتبر جزءاً هاماً في مشروع ربط بحيرة ناصر ببحيرة فيكتوريا.

وأوضح وزير النقل أن هذين المشروعين لهما أهمية كبيرة لعدة أسباب منها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحرص مصر على الربط البري والنهري مع الدول الأفريقية بالإضافة أن هذه المشروعات تخدم المواطن المصري والأفريقي وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

واتفق الطرفان على قيام وزارة النقل بعمل دراسة فنية وبيئية واقتصادية للمشروعين وتقديمها إلى البنك لتفعيل التعاون الاستثماري المشترك في هذين المشروعين.