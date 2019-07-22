شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الأسئلة في جلسة «اسأل الرئيس» بمؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس» والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية يومي 30 و31 يوليو الجاري.

ويوجه المواطن المصري أسئلته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل شفافية من خلال «اسأل الرئيس».

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جدير بالذكر أن هذه الفقرة حققت على مدار العامين الماضيين إثراء الوعي الجمعي لدى المصريين، وحصولهم على المعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر، حيث إن جلسة «اسأل الرئيس» بدأت في المؤتمر الوطني الثالث، والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية في شهر أبريل عام 2017، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب نظرًا لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تساؤلاتهم.

وتم فتح باب تلقي أسئلة كافة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني askthepresident.net.