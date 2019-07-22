شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الإدارية» تستقبل المؤتمر الوطني السابع للشباب 30 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، في حضور 1500 مدعو تتنوع فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري، «شباب الجامعات وشباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر»، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وبحضور رجال الدولة المصرية.

وتتنوع أجندة المؤتمر في نسخته السابعة، لتناقش القضايا الوطنية بصبغة أكثر نضجاً عن سابقتها في المؤتمرات، لتشمل محاور النقاش: إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وموازنة الدولة المصرية ٢٠١٩-٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمي- التسويق الحكومي»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري وحياة المواطن بصفة عامة، فضلاً عن الإجراءات الجنائية التي تتبعها الدولة مع المواطن المصري الأكثر احتياجاً من خلال مبادرة حياة كريمة، والموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلي.

كل هذه الموضوعات يتم طرحها ومناقشتها خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، والتي يحاكي فيها الشباب المصري دور السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية وفي وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية.

كما يعقد خلال المؤتمر الوطني السابع حفل تخريج الدفعة الأولى، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والذي يعد أحد توصيات منتدى شباب العالم الأخير، والذي جاء استكمالاً لنجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري، ليشمل شباب القارة الأفريقية لتضمهم في أول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الأفريقي في مصر، من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

ويمثل الدارسون في الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي 29 دولة أفريقية، كما يحضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الأفريقي.

كما سيشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف هذا المؤتمر عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة واتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.

Advertisements

ويعقد المؤتمر بحضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الاعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

كما سيوجه المواطن المصري أسئلته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل شفافية من خلال اسأل الرئيس.

الجدير بالذكر أن هذه الفقرة حققت على مدار العامين الماضيين إثراء الوعي الجمعي لدى المصريين، وحصولهم على المعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر، حيث أن جلسة اسأل الرئيس، بدأت في المؤتمر الوطني الثالث، والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية في شهر أبريل عام ٢٠١٧، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب، نظراً لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تساؤلاتهم.

وسيتم فتح باب تلقي أسئلة كافة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني: askthepresident.net.

ويعد المؤتمر الوطني للشباب فرصة للتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وقد بدأ عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر كان آخرها في جامعة القاهرة في يوليو 2018، وتنعقد النسخة الجديدة من المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عقد منه نسختين حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي، كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.