شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف «خالد عبدالله» وكيلاً لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد صبري عبدالله، رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بالعمل وكيلاً لذات المعهد لشؤون البحوث. وجاء ذلك بحسب القرار الوزاري رقم «787» لسنة 2019.

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