تجديد حبس "فرارجي" بتهمة قتل جاره في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الإثنين، تجديد حبس عامل بمحل دواجن "فرارجي" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره في عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من الأهالي بمقتل عامل، 37 سنة، على يد آخر بمحل دواجن 24 سنة، بعدما سدد الثاني طعنتين للأول بـ"سكين" أودتا بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.