"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو 1952.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة في بيان اليوم الإثنين، أن تهنئة الهيئة جاء فيها "يهنئ رئيس الهيئة الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو التي أنهى بها الشعب المصري وجيشه الباسل الاحتلال الأجنبي على مصر".

"وأن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب حريته وللدولة استقلالها وكانت بحق فاتحة خير على أغلب الدول العربية والإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمار الأجنبي أن تتحرر من قيود الاستعمار البغيض".

واختتم الهيئة "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر بشعبها وجيشها وشرطتها من كل شر وسوء وأن يحقق ما يرجو إليه من تنمية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".