سبق اتهامهم في 12 قضية.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه بقنا.

كان مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغا من 3 مواطنين "مقيمين بدائرة مركز قنا" أنهم أثناء سيرهم بمركبة "توك توك" قيادة الأول بدائرة المركز استوقفهم مجهولان وهددوهم بسلاح أبيض "مطواة" واستوليا على مركبة "التوك توك "- 500 جنيه - 3 هواتف محمولة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما في 12 قضية " سرقة، سلاح ناري، خطف، نصب، شروع في قتل - مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (فرد محلى والمسروقات والأداة المستخدمة في الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وحيازته السلاح الناري للدفاع، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.